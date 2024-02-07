Обзор тенденций путешествий россиян в феврале от Ассоциации туроператоров: самые востребованные россиянами направления и цены

Ассоциация туроператоров раскрыла стоимость отпуска в феврале на любимых россиянами направлениях

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В официальном заявлении от Ассоциации туроператоров было сообщено о популярных направлениях, которые выбирают российские туристы для путешествий в феврале. Согласно данным, самыми востребованными направлениями стали Шри-Ланка, Турция, Индия, Мальдивы и Китай.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

На Шри-Ланке средняя продолжительность поездки в феврале составила 10 ночей, также как и в январе, а средний бюджет тура с учетом перелета вырос до 253 500 рублей, что на 7,1% больше, чем в январе (236 600 рублей).

В Турции большинство туристов предпочитают отдыхать на курортах провинции Анталья, в то время как лишь 33% бронирований приходится на Стамбул. Средняя продолжительность отдыха здесь составляет 6 дней, а общая стоимость вместе с перелетом составляет около 103 200 рублей.

Почти 94% туров в Индию направлены в популярный пляжный штат Гоа. Средняя стоимость тура с перелетом составила почти 200 тысяч рублей, что немного выше, чем в январе (181 300 рублей).

На Мальдивы российские туристы все чаще ездят в отпуск с детьми, предпочитая бронировать 4-звездочные отели. Средняя стоимость поездки с перелетом составляет 725 тысяч рублей.

Поездка на 10 ночей в Китай в феврале обойдется в 218 300 рублей. Большинство бронирований приходится на Хайнань. Россияне предпочитают туры с завтраками и пакеты "все включено".

Ранее было отмечено, что цены в Турции начали стремительно расти, с инфляцией в стране, по данным декабря 2023 года, составившей 66,77% годовых.