Туристы предпочитали в 2023 году посещать Пермский край: в рейтинге он стал более популярным, чем Краснодарский

"Яндекс.Путешествия": 2023 году Пермский край вошёл в число самых востребованных направлений для путешественников

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году Пермский край выделялся среди лидеров в списке популярных направлений для путешествий. По данным аналитиков от "Яндекс.Путешествия", которые анализировали информацию о бронировании отелей в различных регионах России, спрос на поездки в Прикамье вырос на 56%.

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Этот рост превзошёл аналогичный показатель Краснодарского края, где увеличение составило 55%. Самым заметным направлением внутреннего туризма в 2023 году оказалась Республика Адыгея, где спрос на бронирование гостиниц увеличился на 143%.

В среднем, пользователи в прошлом году бронировали отели в Пермском крае на два дня и планировали свои поездки за 10 дней до прибытия. Средняя стоимость проживания в отеле составляла 4,2 тыс. рублей за ночь.

В 2024 году самым популярным регионом пока является Карачаево-Черкесская Республика, где спрос на отели и гостиницы в январе 2024 года вырос на 154% по сравнению с январем 2023 года.