Туристы, направляющиеся в Египет в феврале, могут насладиться уникальным опытом во время клубничного сезона. После завершения мангового периода, страна переходит к производству другой популярной ягоды — клубники. Эксперты отмечают, что Россия входит в топ-3 крупнейших рынков, куда Египет экспортирует свою клубнику.
Египетская клубника отличается высоким качеством и экологической чистотой, выращиваясь более чем в 50 странах мира. Сорта, такие как Sweet Sensation, Фортуна, Флорида и Фестиваль, являются популярными в этом регионе. Гиды подчеркивают, что этот сезон клубники продлится до конца февраля, и приглашают туристов попробовать вкусные и свежие ягоды, которые также экспортируются в Германию, Великобританию и Россию.
Отмечается, что египетская клубника, также как и манго, становится отличным сувениром для путешественников, ценящих подлинный вкус местных продуктов.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.