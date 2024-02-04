Стало известно, сезон какой ягоды начался в Египте после завершения мангового периода

Сладкий подарок природы: Египет приглашает туристов на клубничный сезон в феврале

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, направляющиеся в Египет в феврале, могут насладиться уникальным опытом во время клубничного сезона. После завершения мангового периода, страна переходит к производству другой популярной ягоды — клубники. Эксперты отмечают, что Россия входит в топ-3 крупнейших рынков, куда Египет экспортирует свою клубнику.

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Египетская клубника отличается высоким качеством и экологической чистотой, выращиваясь более чем в 50 странах мира. Сорта, такие как Sweet Sensation, Фортуна, Флорида и Фестиваль, являются популярными в этом регионе. Гиды подчеркивают, что этот сезон клубники продлится до конца февраля, и приглашают туристов попробовать вкусные и свежие ягоды, которые также экспортируются в Германию, Великобританию и Россию.

Отмечается, что египетская клубника, также как и манго, становится отличным сувениром для путешественников, ценящих подлинный вкус местных продуктов.