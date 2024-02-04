Для туристов придумали подушку в форме сиденья для унитаза, которая обещает революцию комфорта

В свете поиска истинного комфорта в путешествиях британский изобретатель представил новую подушку FaceCradle, которая принципиально отличается от обычных дорожных подушек.
Она выполнена в форме сиденья для унитаза, обеспечивая поддержку для головы и возможность комфортного сна в различных положениях. Изделие состоит из двух половин, подвижных на 180 градусов, что позволяет фиксировать подушку в различных позициях. Изобретение было вдохновлено жалобами на отсутствие удобной поддержки со стороны обычных дорожных подушек во время полетов.
Несмотря на свою функциональность, форма FaceCradle вызывает смешанные реакции в соцсетях, но многие пользователи утверждают, что готовы использовать подушку ради улучшенного комфорта в путешествиях. Цена за инновационную "подушку-унитаз" составляет 38.4 фунта стерлингов.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.