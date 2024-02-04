Для туристов придумали подушку в форме сиденья для унитаза, которая обещает революцию комфорта

Дорожная подушка в форме сиденья для унитаза обещает новый уровень комфорта в путешествиях

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В свете поиска истинного комфорта в путешествиях британский изобретатель представил новую подушку FaceCradle, которая принципиально отличается от обычных дорожных подушек.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Она выполнена в форме сиденья для унитаза, обеспечивая поддержку для головы и возможность комфортного сна в различных положениях. Изделие состоит из двух половин, подвижных на 180 градусов, что позволяет фиксировать подушку в различных позициях. Изобретение было вдохновлено жалобами на отсутствие удобной поддержки со стороны обычных дорожных подушек во время полетов.

Несмотря на свою функциональность, форма FaceCradle вызывает смешанные реакции в соцсетях, но многие пользователи утверждают, что готовы использовать подушку ради улучшенного комфорта в путешествиях. Цена за инновационную "подушку-унитаз" составляет 38.4 фунта стерлингов.