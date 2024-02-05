Вонь, лужи мочи и преступники: турист рассказал об ужасных условиях в Италии

Микаэла Теста, популярная блогерша из Австралии, поделилась своим негативным опытом путешествия в Италию, сосредоточив внимание на острове Капри.
В своих отзывах блогерша упомянула долгий и трудный путь к желаемому месту, высказав недовольство из-за физических усилий, которые ей пришлось затратить.
Она также отметила невыносимую жару и негодование по поводу шума и постоянной музыки из машин под окнами. Блогерша выразила желание вернуться домой из-за недостатка стабильности и комфорта.
Кроме того, она поделилась негативным опытом от посещения Барселоны, упомянув проблемы с мусором, запахами и кражей.
В ответ на ее отзывы часть зрителей высказала несогласие, отметив красоту и привлекательность посещенных мест, но также были те, кто поддержал ее точку зрения, рассказав о собственных негативных впечатлениях от поездок.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.