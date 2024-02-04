Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России

Немецкие туристы в России удивились различиям в менталитете и правилах поведения

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа туристов из Германии, посетившая Россию, поделилась своими впечатлениями от поездки, выявив несколько необычных ситуаций и различий в менталитете.

Фото: Openverse by West Midlands Police is licensed under CC BY-SA 2.0

Немецкие гости удивились запрету на употребление алкоголя в общественных местах, ограничениям на продажу алкоголя после 9 вечера и в праздничные дни. Также немцев шокировал шум и постоянная музыка из машин под окнами, отсутствие дисциплины в очередях, и давка в общественном транспорте вызвала возмущение.

Несмотря на эти моменты, туристы признали поездку неплохой и оценили красоту российских просторов.