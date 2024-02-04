Группа туристов из Германии, посетившая Россию, поделилась своими впечатлениями от поездки, выявив несколько необычных ситуаций и различий в менталитете.
Немецкие гости удивились запрету на употребление алкоголя в общественных местах, ограничениям на продажу алкоголя после 9 вечера и в праздничные дни. Также немцев шокировал шум и постоянная музыка из машин под окнами, отсутствие дисциплины в очередях, и давка в общественном транспорте вызвала возмущение.
Несмотря на эти моменты, туристы признали поездку неплохой и оценили красоту российских просторов.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.