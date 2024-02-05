Стали известны секретные коды, которыми бортпроводники обозначают привлекательных и ужасных пассажиров

Тайные коды стюардов: как экипаж обозначает пассажиров в полёте

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бывший стюард авиакомпании "Эмирейтс" Джей Роберт раскрыл некоторые из тайных кодов, используемых членами экипажа для обозначения пассажиров во время полета. Эти шутливые прозвища призваны разнообразить общение во время долгих перелетов. Например, термин "профессионал" используется для обозначения привлекательного пассажира, в то время как "VIP" означает "очень раздражающего человека".

Фото: openverse by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, существуют более серьезные коды, такие как "ABP" для "трудоспособного пассажира", который может оказать помощь в чрезвычайной ситуации, и "DEPA" или "DEPU" для депортации пассажира. Другие коды включают обозначения для детей, вегетарианцев, пассажиров большого роста, больных и других категорий.

Этот секретный язык также включает в себя коды для обращения к специальным службам в чрезвычайных ситуациях, при этом сохраняя конфиденциальность пассажиров.