Бывшие сотрудники Boeing отказываются летать на самолете одного типа из соображений безопасности

Бывшие сотрудники Boeing отказываются летать на 737 Max

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

На текущий момент мнение бывших сотрудников Boeing отражает определённые сомнения и тревоги по поводу безопасности самолетов Boeing 737 Max. Они высказали опасения, основанные на своем опыте работы на заводе и свидетельствах об отбраковке некоторых самолетов. Эти высказывания могут усилить давление на Boeing в отношении безопасности и качества своих воздушных судов.

Фото: jetphotos.com by KirkXWB is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Однако стоит отметить, что вопросы безопасности и качества Boeing 737 Max широко обсуждались после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, которые привели к временному запрету на полёты этих самолетов. Boeing внес значительные изменения и улучшения в конструкцию, прошёл сертификацию и получил разрешение на возобновление эксплуатации 737 Max. Тем не менее, новые инциденты, такие как отвалившаяся дверь, могут вызвать новые обсуждения и проверки.

Безопасность авиации — приоритетная задача, и подобные случаи требуют внимательного расследования и реагирования со стороны регулирующих органов и производителя.