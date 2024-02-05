В течение первого месяца 2024 года Шри-Ланку посетило более 28 тысяч российских туристов, свидетельствуя о значительном интересе к этой популярной азиатской пляжной стране.
Россия удерживает второе место по количеству посетителей, уступив первенство туристам из Индии (31 тысяча гостей) и опережая Великобританию (15 тысяч гостей).
Общее число туристов, посетивших страну за указанный период, превысило 200 тысяч, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Информацию об успехе в туристической индустрии объявил министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.