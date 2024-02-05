Понаехали: российские туристы массово обосновались на большом тропическом острове

Более 28 тысяч российских туристов посетили Шри-Ланку за первый месяц 2024 года

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение первого месяца 2024 года Шри-Ланку посетило более 28 тысяч российских туристов, свидетельствуя о значительном интересе к этой популярной азиатской пляжной стране.

Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0

Россия удерживает второе место по количеству посетителей, уступив первенство туристам из Индии (31 тысяча гостей) и опережая Великобританию (15 тысяч гостей).

Общее число туристов, посетивших страну за указанный период, превысило 200 тысяч, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Информацию об успехе в туристической индустрии объявил министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо.