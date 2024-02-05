Туристическая администрация Таиланда (ТАТ) просит правительство страны продлить безвизовый режим для туристов из США и Европы до 90 дней.
Эта мера направлена на увеличение доходов от дальних перевозок и достижение запланированного турпотока. В настоящее время Таиланд предоставляет туристические визы по прибытии гражданам из более чем 60 стран, но большая часть туристов имеет право оставаться в стране всего 30 дней. Российским туристам временно предоставили 90-дневное пребывание в ноябре прошлого года, и ТАТ предлагает приравнять к российским и туристов из Европы и США.
В прошлом году более 100 тыс. туристов подали заявки на визу, позволяющую пребывать в стране 60 дней, и ТАТ считает, что продление до 90 дней приведет к значительному увеличению числа ночевок в стране. Они также призывают сохранить безвизовый режим для казахстанских туристов и россиян на уровне 30 и 90 дней соответственно.
Администрация надеется привлечь не менее 2 млн дальнемагистральных туристов, включая российских, чтобы достичь нового максимума в 10 миллионов дальнемагистральных посетителей. Это является частью стратегии для восстановления туристической индустрии, пострадавшей от последствий пандемии COVID-19.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.