Названа страна, где американских и европейских туристов приравняют к российским

Таиланд планирует продлить безвизовый режим для дальнемагистральных туристов из США и Европы до 90 дней

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая администрация Таиланда (ТАТ) просит правительство страны продлить безвизовый режим для туристов из США и Европы до 90 дней.

Фото: Openverse by The Council of Federation is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эта мера направлена на увеличение доходов от дальних перевозок и достижение запланированного турпотока. В настоящее время Таиланд предоставляет туристические визы по прибытии гражданам из более чем 60 стран, но большая часть туристов имеет право оставаться в стране всего 30 дней. Российским туристам временно предоставили 90-дневное пребывание в ноябре прошлого года, и ТАТ предлагает приравнять к российским и туристов из Европы и США.

В прошлом году более 100 тыс. туристов подали заявки на визу, позволяющую пребывать в стране 60 дней, и ТАТ считает, что продление до 90 дней приведет к значительному увеличению числа ночевок в стране. Они также призывают сохранить безвизовый режим для казахстанских туристов и россиян на уровне 30 и 90 дней соответственно.

Администрация надеется привлечь не менее 2 млн дальнемагистральных туристов, включая российских, чтобы достичь нового максимума в 10 миллионов дальнемагистральных посетителей. Это является частью стратегии для восстановления туристической индустрии, пострадавшей от последствий пандемии COVID-19.