Названа страна, где американских и европейских туристов приравняют к российским

Туристическая администрация Таиланда (ТАТ) просит правительство страны продлить безвизовый режим для туристов из США и Европы до 90 дней.

Фото: Openverse by The Council of Federation is licensed under CC BY-NC-SA 2.0