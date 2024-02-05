Администрация президента Занзибара рассматривает возможность открытия гостиниц с системой "все включено" специально для туристов из России. По словам главы пресс-службы президента, хотя решение пока не окончательное, власти работают в этом направлении, выражая надежду на открытие как минимум десяти подобных гостиниц.
Пандемия COVID-19 стала причиной приезда российских туристов на остров, и местный бизнес выразил удовлетворение относительно того, как российские граждане тратят деньги в стране. Глава пресс-службы подчеркнул, что Занзибар готов радовать миллион российских туристов и выражает надежду на дальнейшее укрепление туристических связей между странами.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.