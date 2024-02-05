Отели «только для россиян» на All inclusive откроют в популярной африканской стране

В Занзибаре планируют открыть гостиницы "все включено" исключительно для российских туристов

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Администрация президента Занзибара рассматривает возможность открытия гостиниц с системой "все включено" специально для туристов из России. По словам главы пресс-службы президента, хотя решение пока не окончательное, власти работают в этом направлении, выражая надежду на открытие как минимум десяти подобных гостиниц.

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Пандемия COVID-19 стала причиной приезда российских туристов на остров, и местный бизнес выразил удовлетворение относительно того, как российские граждане тратят деньги в стране. Глава пресс-службы подчеркнул, что Занзибар готов радовать миллион российских туристов и выражает надежду на дальнейшее укрепление туристических связей между странами.