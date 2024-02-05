Россиянам назвали 7 регионов России для поправки здоровья

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.