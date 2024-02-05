Министр: об аренде жилья туристами в Турции все неправильно всё поняли

Отсрочки не будет: Турция уточнила сроки введения закона о сдаче недвижимости в аренду туристам

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой опроверг заявления о возможной отсрочке введения закона "О регулировании деятельности по аренде недвижимости в туристических целях".

Он подчеркнул, что информация об отсрочке была неправильно понята и что никакой отсрочки не будет. По его словам, только "отдельностоящим домам" предоставлено дополнительное время до конца года для исправления недостатков в записях о праве собственности. Остальные владельцы недвижимости, включая российских граждан, должны ожидать, что процесс легализации продолжится без отсрочек.

В то время как владельцы пытаются легализовать свою собственность, в ряде местных районов зарегистрированы случаи массовых краж из квартир, принадлежащих иностранным гражданам, включая российских.

Суммарный ущерб от таких краж превысил полтора миллиона долларов.