Министр: об аренде жилья туристами в Турции все неправильно всё поняли

Турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой опроверг заявления о возможной отсрочке введения закона "О регулировании деятельности по аренде недвижимости в туристических целях".
Он подчеркнул, что информация об отсрочке была неправильно понята и что никакой отсрочки не будет. По его словам, только "отдельностоящим домам" предоставлено дополнительное время до конца года для исправления недостатков в записях о праве собственности. Остальные владельцы недвижимости, включая российских граждан, должны ожидать, что процесс легализации продолжится без отсрочек.
В то время как владельцы пытаются легализовать свою собственность, в ряде местных районов зарегистрированы случаи массовых краж из квартир, принадлежащих иностранным гражданам, включая российских.
Суммарный ущерб от таких краж превысил полтора миллиона долларов.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.