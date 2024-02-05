Почему табличка "Не беспокоить" на двери номера отеля может привести к неприятностям

Табличка "Не беспокоить" в отеле может привести к "штурму" и проверкам социального обеспечения

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, оставляющие табличку "Не беспокоить" на двери своего отеля в течение длительного времени, могут столкнуться с неожиданными последствиями, такими как проверки социального обеспечения и даже вмешательство полиции.

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В некоторых отелях в США внедрено правило проверки благополучия гостей после 72 часов отсутствия их видимости. Эти проверки, известные как "проверки социального обеспечения", могут осуществляться отельным персоналом и включать сотрудников полиции в определенных случаях.

Некоторые отели сокращают срок действия таблички до 24 часов, чтобы обеспечить безопасность гостей и состояние номера. Однако не все туристы одобряют частые проверки, считая их нарушением приватности.