Почему табличка "Не беспокоить" на двери номера отеля может привести к неприятностям

Туристы, оставляющие табличку "Не беспокоить" на двери своего отеля в течение длительного времени, могут столкнуться с неожиданными последствиями, такими как проверки социального обеспечения и даже вмешательство полиции.
В некоторых отелях в США внедрено правило проверки благополучия гостей после 72 часов отсутствия их видимости. Эти проверки, известные как "проверки социального обеспечения", могут осуществляться отельным персоналом и включать сотрудников полиции в определенных случаях.
Некоторые отели сокращают срок действия таблички до 24 часов, чтобы обеспечить безопасность гостей и состояние номера. Однако не все туристы одобряют частые проверки, считая их нарушением приватности.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.