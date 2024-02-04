Почему авиакомпании не торопятся с посадкой и какие методы могут ускорить процесс?

Раскрыто, почему авиакомпании умышленно затягивают посадку пассажиров, используя "медленные методы"

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые авиакомпании предпочитают умышленно затягивать процесс посадки пассажиров, игнорируя возможности его ускорения, сообщает британский портал The Sun. Исследование Управления гражданской авиации выявило, что популярный лоукостер Wizz Air является лидером по задержкам второй год подряд. Эксперты отмечают, что медленная посадка обусловлена не техническими причинами, а сопротивлением авиакомпаний изменениям.

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Авиаэксперт Зейнеддин подчеркнул, что сопротивление переменам является основной причиной "медленных" методов посадки, так как перевозчики придерживаются принципа "если это не сломано, не чините это". Некоторые авиакомпании уже предприняли шаги к более эффективным методам. Например, United Airlines внедрила систему Wilma, оптимизирующую порядок посадки.

Существует также "метод Штеффена", предложенный экспертом, который предлагает ограничивать количество пассажиров, садящихся в салоне одновременно, что позволяет более эффективно использовать пространство в верхних отделениях для ручной клади. Однако сопротивление изменениям и логистические трудности делают внедрение более эффективных методов затруднительным.