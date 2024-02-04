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Почему авиакомпании не торопятся с посадкой и какие методы могут ускорить процесс?

Раскрыто, почему авиакомпании умышленно затягивают посадку пассажиров, используя "медленные методы"

1:12
Туризм

Некоторые авиакомпании предпочитают умышленно затягивать процесс посадки пассажиров, игнорируя возможности его ускорения, сообщает британский портал The Sun. Исследование Управления гражданской авиации выявило, что популярный лоукостер Wizz Air является лидером по задержкам второй год подряд. Эксперты отмечают, что медленная посадка обусловлена не техническими причинами, а сопротивлением авиакомпаний изменениям.

Раскрыто, почему авиакомпании умышленно затягивают посадку пассажиров, используя "медленные методы"
Фото: jetphotos.com by KirkXWB is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Авиаэксперт Зейнеддин подчеркнул, что сопротивление переменам является основной причиной "медленных" методов посадки, так как перевозчики придерживаются принципа "если это не сломано, не чините это". Некоторые авиакомпании уже предприняли шаги к более эффективным методам. Например, United Airlines внедрила систему Wilma, оптимизирующую порядок посадки.

Существует также "метод Штеффена", предложенный экспертом, который предлагает ограничивать количество пассажиров, садящихся в салоне одновременно, что позволяет более эффективно использовать пространство в верхних отделениях для ручной клади. Однако сопротивление изменениям и логистические трудности делают внедрение более эффективных методов затруднительным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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