Турпоток из исламских стран в Россию стремительно растет благодаря одному российскому региону

Исламский туризм в России: рост посещаемости из мусульманских стран благодаря Татарстану

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году Федеральная служба государственной статистики России зафиксировала заметный рост числа туристов из исламских стран, таких как Турция, Иран и Таджикистан, а также из Объединенных Арабских Эмиратов. Этот рост объясняется, в значительной степени, интересом мусульман к Республике Татарстан, которая является уникальным регионом, сочетающим элементы Восточной и Западной цивилизаций.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Татарстан привлекает внимание мусульман своей исламской средневековой архитектурой, природными памятниками и развитой халяльной инфраструктурой. Турпоток из исламских стран увеличивается на 15% ежегодно, и это во многом благодаря татарстанским историческим и культурным достопримечательностям.

Главным центром исламского туризма в Татарстане является древний город Болгар, прародина современного Татарстана. Здесь находится уникальный памятник средневековой мусульманской архитектуры, который привлекает тысячи мусульман из разных стран.

Казань, столица Татарстана, также играет ключевую роль в привлечении исламских туристов. Казанский Кремль, Великая мечеть Кул Шариф, Сююмбике и другие исторические объекты привлекают внимание мусульманских паломников.

KazanForum, проводимый в Татарстане, также способствует увеличению туристического потока. В рамках форума гости из исламских стран могут посещать священные места и погружаться в историю ислама в России.

Россия также активно развивает халяльный туризм, предоставляя сервисы, соответствующие нормам ислама. Сертификация объектов обслуживания и предоставление полноценного халяльного сервиса способствует привлечению мусульманских туристов.

Таким образом, исламский туризм в России находится на стадии активного роста, и Татарстан с его богатым культурным наследием играет важную роль в этом процессе.