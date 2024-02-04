Турпоток из исламских стран в Россию стремительно растет благодаря одному российскому региону

В 2023 году Федеральная служба государственной статистики России зафиксировала заметный рост числа туристов из исламских стран, таких как Турция, Иран и Таджикистан, а также из Объединенных Арабских Эмиратов. Этот рост объясняется, в значительной степени, интересом мусульман к Республике Татарстан, которая является уникальным регионом, сочетающим элементы Восточной и Западной цивилизаций.
Татарстан привлекает внимание мусульман своей исламской средневековой архитектурой, природными памятниками и развитой халяльной инфраструктурой. Турпоток из исламских стран увеличивается на 15% ежегодно, и это во многом благодаря татарстанским историческим и культурным достопримечательностям.
Главным центром исламского туризма в Татарстане является древний город Болгар, прародина современного Татарстана. Здесь находится уникальный памятник средневековой мусульманской архитектуры, который привлекает тысячи мусульман из разных стран.
Казань, столица Татарстана, также играет ключевую роль в привлечении исламских туристов. Казанский Кремль, Великая мечеть Кул Шариф, Сююмбике и другие исторические объекты привлекают внимание мусульманских паломников.
KazanForum, проводимый в Татарстане, также способствует увеличению туристического потока. В рамках форума гости из исламских стран могут посещать священные места и погружаться в историю ислама в России.
Россия также активно развивает халяльный туризм, предоставляя сервисы, соответствующие нормам ислама. Сертификация объектов обслуживания и предоставление полноценного халяльного сервиса способствует привлечению мусульманских туристов.
Таким образом, исламский туризм в России находится на стадии активного роста, и Татарстан с его богатым культурным наследием играет важную роль в этом процессе.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.