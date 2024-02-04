Турпоток из исламских стран в Россию стремительно растет благодаря одному российскому региону

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Исламский туризм в России: рост посещаемости из мусульманских стран благодаря Татарстану

1:53
Туризм

В 2023 году Федеральная служба государственной статистики России зафиксировала заметный рост числа туристов из исламских стран, таких как Турция, Иран и Таджикистан, а также из Объединенных Арабских Эмиратов. Этот рост объясняется, в значительной степени, интересом мусульман к Республике Татарстан, которая является уникальным регионом, сочетающим элементы Восточной и Западной цивилизаций.

Исламский туризм в России: рост посещаемости из мусульманских стран благодаря Татарстану
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Татарстан привлекает внимание мусульман своей исламской средневековой архитектурой, природными памятниками и развитой халяльной инфраструктурой. Турпоток из исламских стран увеличивается на 15% ежегодно, и это во многом благодаря татарстанским историческим и культурным достопримечательностям.

Главным центром исламского туризма в Татарстане является древний город Болгар, прародина современного Татарстана. Здесь находится уникальный памятник средневековой мусульманской архитектуры, который привлекает тысячи мусульман из разных стран.

Казань, столица Татарстана, также играет ключевую роль в привлечении исламских туристов. Казанский Кремль, Великая мечеть Кул Шариф, Сююмбике и другие исторические объекты привлекают внимание мусульманских паломников.

KazanForum, проводимый в Татарстане, также способствует увеличению туристического потока. В рамках форума гости из исламских стран могут посещать священные места и погружаться в историю ислама в России.

Россия также активно развивает халяльный туризм, предоставляя сервисы, соответствующие нормам ислама. Сертификация объектов обслуживания и предоставление полноценного халяльного сервиса способствует привлечению мусульманских туристов.

Таким образом, исламский туризм в России находится на стадии активного роста, и Татарстан с его богатым культурным наследием играет важную роль в этом процессе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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