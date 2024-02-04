Российских ущемлены в Египте: названы причины, почему их обслуживают хуже европейцев

Сегрегация в обслуживании: российские туристы сталкиваются с дискриминацией в отелях Турции и Египта

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы, отдыхающие в отелях Турции и Египта, сталкиваются с проблемой сегрегации в обслуживании по сравнению с европейскими гостями. На примерах ресторанов и спа-центров представлены ситуации, свидетельствующие о явном различии в подходе к российским и европейским туристам.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Один из случаев подразумевает выделение разных браслетов для славян и остальных туристов, чтобы персонал избежал путаницы. Также отмечено, что официанты проявляют меньший интерес к обслуживанию российских туристов, предпочитая европейских гостей.

По мнению экспертов, одной из причин такой дискриминации является низкий уровень чаевых от российских туристов, часто выбирающих "всё включено". Также стереотипы о русских создают барьер в общении с персоналом. Недостаточный уровень английского языка у российских туристов и их нерегулярное заказывание дополнительных услуг в отеле также являются факторами, влияющими на сегрегацию в обслуживании.

Другой аспект — российские туроператоры иногда платят меньше за путевки, отправляя большие группы туристов, что также снижает интерес отелей к российским клиентам.