Российские туристы, отдыхающие в отелях Турции и Египта, сталкиваются с проблемой сегрегации в обслуживании по сравнению с европейскими гостями. На примерах ресторанов и спа-центров представлены ситуации, свидетельствующие о явном различии в подходе к российским и европейским туристам.
Один из случаев подразумевает выделение разных браслетов для славян и остальных туристов, чтобы персонал избежал путаницы. Также отмечено, что официанты проявляют меньший интерес к обслуживанию российских туристов, предпочитая европейских гостей.
По мнению экспертов, одной из причин такой дискриминации является низкий уровень чаевых от российских туристов, часто выбирающих "всё включено". Также стереотипы о русских создают барьер в общении с персоналом. Недостаточный уровень английского языка у российских туристов и их нерегулярное заказывание дополнительных услуг в отеле также являются факторами, влияющими на сегрегацию в обслуживании.
Другой аспект — российские туроператоры иногда платят меньше за путевки, отправляя большие группы туристов, что также снижает интерес отелей к российским клиентам.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.