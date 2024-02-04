Туристам назвали предмет в гостиничном номере, от которого можно подхватить заразу от предыдущих гостей

Эксперт по путешествиям Джонсон: гостиничные утюги могут быть источником заразы

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по путешествиям Марк Джонсон дает совет туристам воздержаться от использования гостиничных утюгов во время проживания, так как они могут представлять опасность из-за возможной заразы от предыдущих гостей. Джонсон подчеркивает, что гостиничные утюги редко подвергаются тщательной чистке после каждого выезда гостей, что может привести к наличию бактерий и микробов.

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Он предупреждает, что гостиничные утюги часто дешевле и имеют худшее качество, чем домашние утюги, и могут повредить одежду. Старые и ржавые гостиничные утюги могут оставлять оксид железа на одежде, что может быть вредным для кожи и здоровья.

Эксперт рекомендует туристам внимательно проверять состояние утюга перед использованием и, если возможно, предпочитать портативные утюги или услуги прачечной для глажения одежды во избежание повреждений и заболеваний.