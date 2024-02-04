Названа страна с райскими пляжами, где почти не бывает туристов

Открыт для туристов: остров Науру — малоизвестная жемчужина Тихого океана

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Издание express рассказало об острове Науру в Тихом океане, микрогосударство с райскими пляжами, почти не посещаемыми туристами. Расположенный недалеко от островов Гилберта, Маршалловых и Соломоновых, этот остров привлекает внимание своим коралловым рифом, идеальными для дайвинга пляжами с белым песком, пальмами и джунглями.

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Остров, занимающий третье место в списке самых маленьких стран мира, привлекает не более 200 туристов ежегодно. Туристы могут наслаждаться лагуной Буада, Командным хребтом, фосфатными шахтами и реликвиями Второй мировой войны. Климат острова благоприятен с теплой температурой в течение всего года.

Напомним, что Науру, хоть и не так известен, известен европейцам с времён их "экспансии" в Тихий океан, был немецкой колонией, получил мандат Лиги Наций после Первой мировой войны и обрел независимость в 1968 году.