Туристам объяснили, почему лучше не хлопать в ладоши при посадке самолета

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Эксперт по этикету Брайант: не следует хлопать в ладоши после посадки самолета

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Туризм

Эксперт по этикету, Джо Брайант, дает рекомендации пассажирам о том, почему хлопать в ладоши после посадки самолета может восприниматься как неприятная грубость со стороны пилотов и членов экипажа.

Эксперт по этикету Брайант: не следует хлопать в ладоши после посадки самолета
Фото: openverse by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Она подчеркивает, что аплодисменты могут интерпретироваться как проявление недоверия, сарказма или даже оскорбительной сарказтичности.

Эксперт предлагает более вежливые способы выразить благодарность, такие как простое "спасибо" при выходе из самолета. Также отмечается, что для улучшения отношений с экипажем можно использовать маленькие подарки. В статье также упоминаются забавные способы, которыми члены экипажа могут отвечать на грубость со стороны пассажиров, такие как "опыление сельскохозяйственных культур".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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