Туристам объяснили, почему лучше не хлопать в ладоши при посадке самолета

Эксперт по этикету Брайант: не следует хлопать в ладоши после посадки самолета

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по этикету, Джо Брайант, дает рекомендации пассажирам о том, почему хлопать в ладоши после посадки самолета может восприниматься как неприятная грубость со стороны пилотов и членов экипажа.

Она подчеркивает, что аплодисменты могут интерпретироваться как проявление недоверия, сарказма или даже оскорбительной сарказтичности.

Эксперт предлагает более вежливые способы выразить благодарность, такие как простое "спасибо" при выходе из самолета. Также отмечается, что для улучшения отношений с экипажем можно использовать маленькие подарки. В статье также упоминаются забавные способы, которыми члены экипажа могут отвечать на грубость со стороны пассажиров, такие как "опыление сельскохозяйственных культур".