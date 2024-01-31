В любимой российскими туристами стране зафиксированы небывалые аномалии

Испания и Турция сталкиваются с аномальной теплой зимой

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычно высокие температуры в январе вызывают беспокойство в Испании, где были зафиксированы рекордные показатели в более чем 90 населенных пунктах. В городе Челва термометры поднялись до 29,6°C. Представители Национального метеорологического института предупреждают, что такая тенденция будет продолжаться в феврале и марте, приводя к более высокой температуре и засушливым условиям, особенно в курортных регионах.

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В Турции также наблюдается необычно теплая погода, что приводит к заполнению пляжей российскими туристами. В то время как туристы наслаждаются внезапным летом, на Южном полушарии предупреждают об ожидаемой адской жаре летом. Эти аномалии вызывают опасения о возможных последствиях, таких как засуха и проблемы с водоснабжением в некоторых регионах.