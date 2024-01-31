В Турции отели обвинили в жадности: некоторые цены подскочили в 3 раза, и это ещё не предел

Экономист Махфи Эгильмез выразил беспокойство по поводу резкого роста цен в турецких отелях, назвав это "жадной инфляцией".
Цены на отдых в некоторых отелях за год выросли в три раза, и по его мнению, этот тренд может продолжиться. Он отметил, что в ряде турецких курортов цены на услуги "все включено" значительно увеличились.
Кроме того, эксперт предупреждает о начале "скимпфляции" (снижение качества услуг) и "шринкфляции" (уменьшение объема предоставляемых услуг) в отелях Турции.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м