В Турции отели обвинили в жадности: некоторые цены подскочили в 3 раза, и это ещё не предел

Турецкие отели сталкиваются с взрывом цен: Эксперт предупреждает о "жадной инфляции"

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экономист Махфи Эгильмез выразил беспокойство по поводу резкого роста цен в турецких отелях, назвав это "жадной инфляцией".

Цены на отдых в некоторых отелях за год выросли в три раза, и по его мнению, этот тренд может продолжиться. Он отметил, что в ряде турецких курортов цены на услуги "все включено" значительно увеличились.

Кроме того, эксперт предупреждает о начале "скимпфляции" (снижение качества услуг) и "шринкфляции" (уменьшение объема предоставляемых услуг) в отелях Турции.