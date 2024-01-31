В Турции отели обвинили в жадности: некоторые цены подскочили в 3 раза, и это ещё не предел

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Турецкие отели сталкиваются с взрывом цен: Эксперт предупреждает о "жадной инфляции"

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Туризм

Экономист Махфи Эгильмез выразил беспокойство по поводу резкого роста цен в турецких отелях, назвав это "жадной инфляцией".

Цены на отдых в некоторых отелях за год выросли в три раза, и по его мнению, этот тренд может продолжиться. Он отметил, что в ряде турецких курортов цены на услуги "все включено" значительно увеличились.

Кроме того, эксперт предупреждает о начале "скимпфляции" (снижение качества услуг) и "шринкфляции" (уменьшение объема предоставляемых услуг) в отелях Турции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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