Вы несете нам разруху, убирайтесь: местные жители популярных островов советуют "держаться подальше"

Активисты и жители Канарских островов, включая Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентуру и Гран-Канарию, обратились к туристам с призывом ограничить массовый туризм, который, по их мнению, разрушает острова и ведет к ухудшению качества жизни местных жителей.
Они высказывают обеспокоенность массовым строительством отелей, ростом стоимости жизни, низкими зарплатами и плохими условиями труда для местных. Некоторые активисты призывают к введению моратория на туризм или ограничению числа туристов.
Они высказывают мнение, что островам необходимо развивать другие источники дохода, такие как промышленность, исследования и разработки, вместо полной зависимости от туризма.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м