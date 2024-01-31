Вы несете нам разруху, убирайтесь: местные жители популярных островов советуют "держаться подальше"

Жители Канарских островов заявляют: "Туризм разрушает наш дом! Убирайтесь!"

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Активисты и жители Канарских островов, включая Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентуру и Гран-Канарию, обратились к туристам с призывом ограничить массовый туризм, который, по их мнению, разрушает острова и ведет к ухудшению качества жизни местных жителей.

Фото: Wikipedia by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt is licensed under общественное достояние

Они высказывают обеспокоенность массовым строительством отелей, ростом стоимости жизни, низкими зарплатами и плохими условиями труда для местных. Некоторые активисты призывают к введению моратория на туризм или ограничению числа туристов.

Они высказывают мнение, что островам необходимо развивать другие источники дохода, такие как промышленность, исследования и разработки, вместо полной зависимости от туризма.