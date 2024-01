Российским туристам придётся в Таиланде вступить в борьбу с китайцами

С ростом китайского туристического потока в Таиланде, российским туристам придется столкнуться с увеличивающейся конкуренцией за места в отелях и другие туристические ресурсы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository