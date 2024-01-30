Российским туристам придётся в Таиланде вступить в борьбу с китайцами

Конкуренция за туристов в Таиланде: россияне столкнется с растущим потоком китайских туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

С ростом китайского туристического потока в Таиланде, российским туристам придется столкнуться с увеличивающейся конкуренцией за места в отелях и другие туристические ресурсы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Вице-президент АТОР, Дмитрий Горин, предупредил, что китайцы массово отправятся в Таиланд на новогодние каникулы в феврале, после чего, с марта 2024 года, им будут разрешены поездки в страну без визы.

Это может привести к увеличению числа китайских туристов и усилению конкуренции за туристические ресурсы в стране. Российским туристам также следует учесть, что в феврале ожидается увеличение китайского туристического потока из-за празднования китайского Нового года.

Ситуация также осложняется длинными выходными у российских туристов. Вопреки этим вызовам, эксперты отмечают, что таиландские курорты восстанавливают турпотоки до доковидных уровней, привлекая российских туристов.