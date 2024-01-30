В Турции туристы в страхе: по цене Стамбул сравнялся с Лондоном

Цены на туристические услуги в Турции поднялись

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор Four Seasons Istanbul, Рето Мозер, выразил обеспокоенность ростом цен на туристические услуги в Турции, особенно в регионе Бодрум. По его словам, Бодрум стал дороже, чем курорты Греции, что приводит к снижению заполняемости отелей. Он отметил, что цены на отели в Стамбуле также выросли и находятся на уровне Лондона или Парижа.

Фото: ru.freepik.com

Мозер подчеркнул, что такие ценовые изменения делают Турцию менее конкурентоспособной для туристов, и многие из них предпочитают выбирать дешевые альтернативы, такие как Греция или Египет.

Он утверждает, что стоимость жизни в Стамбуле также стала сравнимой с Лондоном и Парижем. Сотрудники отеля теперь рассматривают поездки за границу, особенно в Грецию, как более доступные.

В то же время, Мозер подчеркнул, что Турция все равно превосходит своих конкурентов по качеству, и если бы ему пришлось выбирать между Грецией и Турцией, он предпочел бы последнюю.