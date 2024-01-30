Россиянка в Египте сообщила, как сейчас реально оплачивается визовый сбор при въезде

В Египте изменили процедуру оплаты визового сбора для въезда

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно последним обновлениям, вступившим в силу с 12 сентября 2023 года, при подаче документов на получение туристических и нетуристических виз для въезда в Египет туристам необходимо предоставить именную квитанцию из банка Арабской Республики Египет (АРЕ) об обмене иностранной валюты (доллары, евро) на сумму, эквивалентную визовому сбору в египетских фунтах. Это нововведение было внесено поправками в закон АРЕ № 89 от 1960 года о въезде и проживании иностранцев.

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Сумма визового сбора для туристической визы составляет примерно 65 долларов США, и эта сумма должна быть предоставлена в банк для обмена на египетские фунты, после чего взносится в обычном порядке.

Туристический визовый сбор в размере 25 долларов США, уплачиваемый при въезде в Египет, остается без изменений и может быть оплачен в пунктах обмена валюты при прохождении паспортного контроля как наличными, также допускается оплата в евро.