Названы российские города, откуда россияне полетят на курорты Эгейского моря

Российские туристы проявляют большой интерес к Эгейскому побережью Турции

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции отмечают увеличение интереса со стороны российских туристов к турецкому побережью Эгейского моря. За 2023 год число российских туристов, посетивших курорты Бодрум, Даламан, Мармарис и Фетхие, выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 392 тыс. человек.

Фото: Wikipedia by Graham McLellan is licensed under CC BY 2.0

Турецкие туристические СМИ сообщают о планах крупных российских туроператоров, таких как "Пегас Туристик", "Интурист" и "Анекс Тур", расширить программы полетов на курорты Эгейского моря в 2024 году.

Программы включают полеты из различных российских городов, таких как Екатеринбург, Казань, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и другие, в направления Даламан и Бодрум. Турецкие источники предполагают, что российские туроператоры могут дополнительно расширить свои полетные программы в зависимости от увеличения спроса со стороны туристов.