Выяснилось, что российские туристы мечтают о недоступном

Большинство россиян мечтают о зарубежных поездках в 2024 году, несмотря на ограничения

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

По результатам опроса, проведенного сервисом Яндекс. Путешествия среди 1.3 тыс. человек из различных регионов России, выяснилось, что 41% российских туристов мечтают об зарубежных поездках в 2024 году.

Однако большинство из них сталкиваются с ограничениями, такими как отсутствие прямых авиарейсов и проблемы с визами, что делает поездки в Европу пока недоступными. В топе желаемых зарубежных направлений оказались Испания, Италия, Греция, Германия и Австрия.

В то время как 59% россиян планируют провести отпуск внутри страны, преимущественно в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Москве. Пляжный отдых остается наиболее популярным видом туризма (58%), за ним следуют посещение новых городов (23%), путешествия в горы (15%) и экзотические поездки в джунгли и тропические леса (2%).

Финансовые возможности являются основным фактором, влияющим на планы по путешествиям для 56% опрошенных, и 54% россиян планируют открыть для себя новые локации. Предполагается, что большинство туристов собираются потратить от 100 000 до 200 000 рублей на отпуск в этом году.