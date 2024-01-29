Из России в Европу увеличивается количество авиарейсов

Air Serbia увеличит количество авиарейсов из Белграда в ряд российских городов в летнем сезоне

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сербская авиакомпания Air Serbia планирует увеличить количество авиарейсов из Белграда в несколько российских городов в летнем сезоне.

Фото: Wikipedia by Oyoyoy is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно предоставленным данным, количество рейсов в Москву увеличится с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с 3 до 5 в неделю, а в Казань — до 3 в неделю. Кроме того, Air Serbia также планирует наращивание рейсов в другие европейские города, включая Париж, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Салоники, Пальму-де-Майорку и другие.

Поднимается вопрос о расширении авиасвязи между Россией и Европой в свете увеличения числа рейсов и возможности пересадок для пассажиров.