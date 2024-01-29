Сербская авиакомпания Air Serbia планирует увеличить количество авиарейсов из Белграда в несколько российских городов в летнем сезоне.
Согласно предоставленным данным, количество рейсов в Москву увеличится с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с 3 до 5 в неделю, а в Казань — до 3 в неделю. Кроме того, Air Serbia также планирует наращивание рейсов в другие европейские города, включая Париж, Франкфурт-на-Майне, Барселону, Салоники, Пальму-де-Майорку и другие.
Поднимается вопрос о расширении авиасвязи между Россией и Европой в свете увеличения числа рейсов и возможности пересадок для пассажиров.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.