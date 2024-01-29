Стало известно, сколько будет стоить поездка в Дагестан на майские праздники

АТОР: продажи путевок в Дагестан вырастут, невзирая на нехватку гостиниц

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне уже бронируют поездки в Дагестан на весну и лето 2024 года. Эксперты АТОР проинформировали о стоимости экскурсионных и пляжных туров в республику, передаёт "ЦСН".

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Специалисты отмечают, что направление стало очень востребованным у наших соотечественников. По оценкам туроператоров, продажи путевок в Дагестан в 2023 году возросли на 30%. По прогнозам, в 2024 году эта динамика сохранится, невзирая на ограниченный номерной фонд региона.

PEGAS Touristik, уже предлагает пакетные туры из 17 городов, значительно увеличив численность мест в отелях. Некоторые отельеры увеличили цены на четверть, в то время как другие сохранили прошлогодние.

Экскурсионные и пляжные туры, в том числе с авиаперелетом из Москвы, обойдутся путешественникам от 17 000 до 124 000 рублей, в зависимости от продолжительности и уровня отеля.

Дагестан окружен Каспийским морем. Здесь можно насладиться горными пейзажами, каньонами, водопадами, озерами, пещерами и многим другим. Фантастические виды и непревзойденная красота природы привлекают туристов со всего мира. Дагестанская кухня славится своим разнообразием и аутентичностью. Здесь можно попробовать множество вкусных и оригинальных блюд, таких как хинкал, шашлык, чудук и многое другое.