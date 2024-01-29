Придется платить: где в 2024 году повысят или начнут собирать туристические налоги

В 2024 году увеличится количество стран с туристическими налогами

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году увеличится количество мест, где будут взимать налог с туристов. Это может служить средством борьбы с чрезмерным туризмом или инструментом для поддержки местной инфраструктуры. В списке также несколько российских направлений, в том числе Санкт-Петербург, где введут курортный сбор с апреля 2024 года.

Фото: Openverse by Ank.Kumar is licensed under CC BY-NC-ND 2.0