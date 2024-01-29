Придется платить: где в 2024 году повысят или начнут собирать туристические налоги

В 2024 году увеличится количество мест, где будут взимать налог с туристов. Это может служить средством борьбы с чрезмерным туризмом или инструментом для поддержки местной инфраструктуры. В списке также несколько российских направлений, в том числе Санкт-Петербург, где введут курортный сбор с апреля 2024 года.
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Амстердам, Нидерланды, повысит туристический налог с 7% до 12,5%, включая повышение ставки для круизных лайнеров.
Барселона, Испания, увеличит муниципальный туристический налог с 2,75 евро до 3,25 евро за ночь, стимулируя более долгие пребывания.
Валенсия, Испания, готовится ввести туристический налог от 50 центов до 2 евро за ночь, распространяющийся на весь регион.
Греция внесла изменения в налоговое законодательство для объектов краткосрочной аренды, а также модифицировала налог на проживание.
Париж, Франция, утроит ставку налога на проживание из-за летних Олимпийских игр.
В Портимао и Фигейра-да-Фош, Португалия, вводится муниципальный туристический налог с разными ставками в зависимости от сезона.
Венеция, Италия, тестирует ввод платы за вход в исторический центр.
Исландия планирует ввести туристический налог для программ устойчивого развития.
Бали, Индонезия, вводит въездной налог для защиты культуры и окружающей среды.
В Санкт-Петербурге, Россия, с апреля 2024 года начнут взимать курортный сбор для развития инфраструктуры и благоустройства.
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