Где больше всего трясет: названы самые турбулентные авиамаршруты

Эксперты назвали самые турбулентные авиамаршруты

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты анализировали около 150 000 авиамаршрутов по всему миру и определили ТОП-10 самых турбулентных маршрутов 2023 года. Перелет между Сантьяго, Чили, и Санта Круз, Боливия, оказался самым турбулентным в мире.

Фото: openverse by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0

В ТОП-10 также вошли маршруты между Алматы и Бишкеком, Ланьчжоу и Чэнду в Китае, Нагоя и Сендай в Японии, Миланом и Женевой, а также несколько внутренних маршрутов в Китае и Японии.

Эксперты отмечают, что маршруты через горные регионы, такие как Анды и Альпы, часто подвержены турбулентности из-за воздушных потоков над горами, в то время как японские и китайские маршруты характеризуются высокой активностью воздушных масс на высоких высотах.