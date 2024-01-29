Известная страна продлевает для россиян ограничения и углубленные проверки

Литва решила продлить визовые ограничения и углубленные проверки для российских граждан до 2025 года.
В связи с вызовами в обеспечении безопасности, литовские власти считают эти меры необходимыми для защиты страны. По данным Schengenvisainfo, ограничения, действующие до мая 2024 года, сегодня предлагаются к продлению.
Литва также планирует внедрить более строгие меры для граждан Беларуси, включая дополнительные проверки на границе и анализ возможных угроз.
Однако исключения останутся для членов семей граждан Литвы и граждан ЕС, а также для участников международных перевозок.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.