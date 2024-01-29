Туристы, будьте осторожны: эксперты рассказали, где лучше не болеть во время отпуска

Туристов предупредили, в каких странах лучше не болеть

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты страховых компаний предупредили туристов о странах, где лучше избегать заболеваний, учитывая особенности медицинского обслуживания.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно заявлению компании Riskline, в число таких стран входят Египет, Шри-Ланка, Камбоджа, Индия, Мексика, Доминиканская Республика и Куба.

В отдаленных районах может не хватать оборудования и лекарств, поэтому рекомендуется особенно осторожно обращаться с медицинскими вопросами.

Туристов также предупредили о специфических особенностях различных стран, таких как опасность тропических лихорадок в Мексике и Кубе, а также о возможном завышении цен на лекарства в Египте.