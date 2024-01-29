Туристы, будьте осторожны: эксперты рассказали, где лучше не болеть во время отпуска

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Туристов предупредили, в каких странах лучше не болеть

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Туризм

Эксперты страховых компаний предупредили туристов о странах, где лучше избегать заболеваний, учитывая особенности медицинского обслуживания.

Туристов предупредили, в каких странах лучше не болеть
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно заявлению компании Riskline, в число таких стран входят Египет, Шри-Ланка, Камбоджа, Индия, Мексика, Доминиканская Республика и Куба.

В отдаленных районах может не хватать оборудования и лекарств, поэтому рекомендуется особенно осторожно обращаться с медицинскими вопросами.

Туристов также предупредили о специфических особенностях различных стран, таких как опасность тропических лихорадок в Мексике и Кубе, а также о возможном завышении цен на лекарства в Египте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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