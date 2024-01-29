Румяния и Болгария присоединятся к шенгенской зоне

Болгария и Румыния планируют присоединиться к Шенгенской зоне в 2024 году, согласно подтвержденному соглашению с Австрией.
Нидерланды выразили поддержку расширения зоны Шенген, предоставив согласие на вступление Болгарии. На переговорах в парламенте предложение о поэтапном присоединении Румынии и Болгарии было отклонено, но Австрия поддержала гибкие условия соглашения.
Европейская комиссия должна принять решение по финансовым вопросам, включая развитие приграничной безопасности и техническую модернизацию границ. Введение строгого контроля направлено на противодействие торговле людьми.
Специалисты прогнозируют увеличение спроса на оформление гражданства Румынии и Болгарии после вступления в Шенгенскую зону.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.