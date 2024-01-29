Румяния и Болгария присоединятся к шенгенской зоне

Шенгенская зона расширяется: Болгария и Румыния присоединятся в 2024 году

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Болгария и Румыния планируют присоединиться к Шенгенской зоне в 2024 году, согласно подтвержденному соглашению с Австрией.

Нидерланды выразили поддержку расширения зоны Шенген, предоставив согласие на вступление Болгарии. На переговорах в парламенте предложение о поэтапном присоединении Румынии и Болгарии было отклонено, но Австрия поддержала гибкие условия соглашения.

Европейская комиссия должна принять решение по финансовым вопросам, включая развитие приграничной безопасности и техническую модернизацию границ. Введение строгого контроля направлено на противодействие торговле людьми.

Специалисты прогнозируют увеличение спроса на оформление гражданства Румынии и Болгарии после вступления в Шенгенскую зону.