Из России начнутся экскурсионные поездки в Северную Корею

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В феврале начнутся экскурсионные туры из России в Северную Корею, считающуюся самой изолированной страной в мире. Первая группа туристов уже сформирована из различных регионов страны. Эксперты предвещают, что это направление, вероятно, не станет массовым, но спрос на такие туры существует. Северная Корея всегда привлекала внимание российских туристов, в силу своей уникальности и отсутствия массового туризма, а также из-за множества слухов, окружающих эту страну.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно информации от туроператора, предоставляющего эти туры, четырехдневная поездка обойдется туристам в 750 долларов, что примерно равно 67 тысячам рублей. Эта стоимость включает в себя проживание на территории страны (три ночи), завтраки, а также перелет из Владивостока в Пхеньян и по стране до горнолыжного курорта Масикрён, который часто сравнивают с "маленькой Швейцарией". Также в пакет включено сопровождение гидов на протяжении всего путешествия.

Примечательно, что Северокорейское правительство строго контролирует действия иностранных посетителей. Туристы получают специальную инструкцию перед поездкой, в которой подробно описываются особенности пребывания в стране, включая отсутствие возможности использования международных кредитных карт, роуминга и Wi-Fi. Хотя мобильный интернет доступен, его использование требует дорогостоящей специальной сим-карты.

Цены в Северной Корее сопоставимы с российскими: например, обед в ресторане обойдется в 10-30 долларов (900-2,5 тысячи рублей), а цены на пиво варьируют от 0,5 до 2,5 долларов за бокал (от 50 до 230 рублей). Туристы также предупреждаются о запрете ввоза книг и путеводителей о Северной Корее, а также материалов, пропагандирующих западный образ жизни. Мобильные устройства не конфисковываются, и фотографирование разрешено, хотя на выезде фотографии могут проверить и попросить удалить нежелательный контент.

Хотя массовым туристическим направлением, вероятно, не станет, Северная Корея будет привлекать путешественников своей экзотикой, согласно оценкам Российского союза туриндустрии. Важно отметить, что у этого региона есть все предпосылки для развития туризма — как географические, так и природные.