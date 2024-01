Из России начнутся экскурсионные поездки в Северную Корею

Your browser does not support the audio element.

В феврале начнутся экскурсионные туры из России в Северную Корею, считающуюся самой изолированной страной в мире. Первая группа туристов уже сформирована из различных регионов страны. Эксперты предвещают, что это направление, вероятно, не станет массовым, но спрос на такие туры существует. Северная Корея всегда привлекала внимание российских туристов, в силу своей уникальности и отсутствия массового туризма, а также из-за множества слухов, окружающих эту страну.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0