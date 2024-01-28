В популярной стране, врачей обвинили в применении к туристам убивающего обезболивающего

Туристов в Испании предупреждают об опасности убийственного обезболивающего

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Испании началась кампания, предупреждающая туристов об опасности применения испанскими врачами обезболивающего Нолотил, которое связывают с десятками смертей среди туристов и эмигрантов.

Фото: Openverse by Ank.Kumar is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Этот препарат, содержащий метамизол, запрещен во многих странах, но в Испании и Португалии он доступен по рецепту. Побочные эффекты включают гиперчувствительность и риск развития агранулоцитоза.

Активисты утверждают, что британцы находятся в особой опасности, инициируя кампанию против применения этого препарата, который может привести к смертельным исходам.