В Испании началась кампания, предупреждающая туристов об опасности применения испанскими врачами обезболивающего Нолотил, которое связывают с десятками смертей среди туристов и эмигрантов.
Этот препарат, содержащий метамизол, запрещен во многих странах, но в Испании и Португалии он доступен по рецепту. Побочные эффекты включают гиперчувствительность и риск развития агранулоцитоза.
Активисты утверждают, что британцы находятся в особой опасности, инициируя кампанию против применения этого препарата, который может привести к смертельным исходам.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.