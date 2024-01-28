Закон Airbnb в Турции отложен: снимать жильё у моря летом можно будет опять без проблем

Летом 2024 года в Турции, возможно, будет отложено внедрение закона, известного как "закон Airbnb", который касается краткосрочной аренды жилья для туристических целей.
Депутат партии ПСР Мугла, Якуп Отгез, объявил о возможной отсрочке на один год из-за возникших проблем, связанных с туристической лицензией и правилами зонирования.
Закон предусматривает обязательное получение разрешения для аренды жилья для туристических целей и размещение специальной таблички у входа. Турецкие отельеры предварительно критиковали закон, и его реализация вызвала сложности. Отсрочка позволит разработать инфраструктуру и решить проблемы, связанные с применением закона.
В этот период летом 2024 года сдача и аренда жилья у моря продолжатся без изменений.
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