Закон Airbnb в Турции отложен: снимать жильё у моря летом можно будет опять без проблем

Турция откладывает внедрение закона Airbnb на год из-за проблем

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летом 2024 года в Турции, возможно, будет отложено внедрение закона, известного как "закон Airbnb", который касается краткосрочной аренды жилья для туристических целей.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Депутат партии ПСР Мугла, Якуп Отгез, объявил о возможной отсрочке на один год из-за возникших проблем, связанных с туристической лицензией и правилами зонирования.

Закон предусматривает обязательное получение разрешения для аренды жилья для туристических целей и размещение специальной таблички у входа. Турецкие отельеры предварительно критиковали закон, и его реализация вызвала сложности. Отсрочка позволит разработать инфраструктуру и решить проблемы, связанные с применением закона.

В этот период летом 2024 года сдача и аренда жилья у моря продолжатся без изменений.