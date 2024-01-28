Туризму Турции предрекли конец: будут ездить только российские туристы

Турция может потерять европейских туристов из-за экологической повестки ЕС

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкий туризм сталкивается с возможной угрозой, вызванной экологической повесткой в Евросоюзе и финансовым кризисом в ЕС. Мехмет Ишлер, вице-президент Федерации отельеров Турции (TÜROFED), предупреждает, что изменения в транспортных и страновых предпочтениях европейцев могут повлиять на турецкий туризм.

Страны ЕС активно поддерживают экологически чистый туризм и отказ от авиаперелетов. Ишлер предполагает, что направления, связанные с перелетами, могут выйти из моды, и рекомендует Турции работать над сертификатами устойчивого туризма и развивать сообщение по железной дороге.

Он также предостерегает о возможном закрытии европейцами доступа к странам за пределами Евросоюза, что может серьезно повлиять на турпоток в Турцию. В ответ Турции рекомендуется рассмотреть альтернативные рынки, такие как Россия и страны Ближнего Востока.