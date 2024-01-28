Главное управление государственной статистики на острове Занзибар сообщило, что в декабре 2023 года число иностранных туристов, посетивших остров, резко увеличилось. Особенно выделяется прирост туристов из России.
Эксперты связывают этот неожиданный всплеск с успехом фильма президента Самии Сулуху Хассан под названием "Королевский тур". Улучшение условий для туристов, также как и обновление дорог, дополнительно способствовали росту туристического потока.
За год остров посетили 638,498 иностранных туристов, среди которых доля посетителей из Европы составила 72,3%, а в тройке лидеров оказались Италия, Франция и Польша.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.