На Занзибаре обрадовались неожиданному увеличению туристов

Фильм президента Занзибара стал причиной внезапного роста туристического потока в декабре 2023 года

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Главное управление государственной статистики на острове Занзибар сообщило, что в декабре 2023 года число иностранных туристов, посетивших остров, резко увеличилось. Особенно выделяется прирост туристов из России.

Фото: Wikipedia by Mbz1 is licensed under CC BY-SA 3.0

Эксперты связывают этот неожиданный всплеск с успехом фильма президента Самии Сулуху Хассан под названием "Королевский тур". Улучшение условий для туристов, также как и обновление дорог, дополнительно способствовали росту туристического потока.

За год остров посетили 638,498 иностранных туристов, среди которых доля посетителей из Европы составила 72,3%, а в тройке лидеров оказались Италия, Франция и Польша.