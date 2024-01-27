Не разоритесь: туроператоры назвали направления с лучшими ценами на начало февраля

Российские туроператоры назвали лучшие зимние направления с выгодными ценами

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры оценили успешность зимнего сезона и выделили лучшие зимние направления с выгодными ценами.

Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0

Тренды показывают, что Таиланд и ОАЭ являются самыми популярными направлениями, а также отмечается рост спроса на Шри-Ланку и Кубу. При этом Египет сохраняет свою привлекательность благодаря бюджетным ценам и скидкам от отелей.

Топ-5 направлений по ценам на двоих оцениваются примерно в 100 тыс. рублей и включают Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку и Кубу. Туристам рекомендуется быть готовыми к экстремальным температурам в Таиланде и ОАЭ, а также учесть выгодные цены на перевозку и различные скидки.