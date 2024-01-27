Не разоритесь: туроператоры назвали направления с лучшими ценами на начало февраля

Российские туроператоры оценили успешность зимнего сезона и выделили лучшие зимние направления с выгодными ценами.
Тренды показывают, что Таиланд и ОАЭ являются самыми популярными направлениями, а также отмечается рост спроса на Шри-Ланку и Кубу. При этом Египет сохраняет свою привлекательность благодаря бюджетным ценам и скидкам от отелей.
Топ-5 направлений по ценам на двоих оцениваются примерно в 100 тыс. рублей и включают Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку и Кубу. Туристам рекомендуется быть готовыми к экстремальным температурам в Таиланде и ОАЭ, а также учесть выгодные цены на перевозку и различные скидки.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.