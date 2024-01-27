Нормально не отдохнёшь: туристов предупредили, почему лучше не ехать летом в Таиланд

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о предстоящем крайне жарком летнем сезоне, который начнется в конце февраля и продлится до конца мая.
Прогнозируется, что температура может достигнуть до 44,5 градусов по Цельсию, на 1-1,5 градуса выше средней. В этот период также ожидаются снижение количества осадков на 30%, что может создать дополнительные трудности.
Туристам рекомендуется быть готовыми к экстремальным температурам и возможным штормам с грозами во время летнего сезона.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.