Нормально не отдохнёшь: туристов предупредили, почему лучше не ехать летом в Таиланд

Таиланд предупреждает о крайне высоких температурах во время летнего сезона

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о предстоящем крайне жарком летнем сезоне, который начнется в конце февраля и продлится до конца мая.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Прогнозируется, что температура может достигнуть до 44,5 градусов по Цельсию, на 1-1,5 градуса выше средней. В этот период также ожидаются снижение количества осадков на 30%, что может создать дополнительные трудности.

Туристам рекомендуется быть готовыми к экстремальным температурам и возможным штормам с грозами во время летнего сезона.