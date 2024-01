Нормально не отдохнёшь: туристов предупредили, почему лучше не ехать летом в Таиланд

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о предстоящем крайне жарком летнем сезоне, который начнется в конце февраля и продлится до конца мая.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository