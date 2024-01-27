Хищный зверь: туристам рассказали, на кого из них нападают акулы в первую очередь

Стало известно, на кого первым нападут акулы

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты, изучающие атаки акул, предупреждают, что одиночные пловцы, оторвавшиеся от группы, более подвержены риску быть атакованными морскими хищниками. Групповое плавание может снизить риск встречи с акулами.

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Несмотря на ужасные встречи, статистика показывает, что менее 10 человек ежегодно гибнут от атак акул, и большинство акул представляют минимальную угрозу. Однако эксперты все же призывают соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности на пляже, избегая изоляции в открытом море.

В окрестностях Бонди, Сиднея, подчеркнуто, что большинство акул являются мирными, и атаки со стороны крупных белых акул редки.