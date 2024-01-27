Эксперты, изучающие атаки акул, предупреждают, что одиночные пловцы, оторвавшиеся от группы, более подвержены риску быть атакованными морскими хищниками. Групповое плавание может снизить риск встречи с акулами.
Несмотря на ужасные встречи, статистика показывает, что менее 10 человек ежегодно гибнут от атак акул, и большинство акул представляют минимальную угрозу. Однако эксперты все же призывают соблюдать осторожность и соблюдать правила безопасности на пляже, избегая изоляции в открытом море.
В окрестностях Бонди, Сиднея, подчеркнуто, что большинство акул являются мирными, и атаки со стороны крупных белых акул редки.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.