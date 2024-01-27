МИД призвало туристов не посещать ОАЭ

Великобритания предупредила туристов об угрозе террористических атак в Дубае и ОАЭ

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании выдало предупреждение туристам, направляющимся в Дубай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), о возросшей угрозе террористических атак.

Причиной этого является военная активность в регионе, включая события в Израиле и обстрелы Йемена на Красном море. Предупреждение также затрагивает еще 17 близлежащих стран.

Британское МИД призывает туристов сохранять бдительность и следить за рекомендациями, так как ситуация может меняться.