Министерство иностранных дел Великобритании выдало предупреждение туристам, направляющимся в Дубай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), о возросшей угрозе террористических атак.
Причиной этого является военная активность в регионе, включая события в Израиле и обстрелы Йемена на Красном море. Предупреждение также затрагивает еще 17 близлежащих стран.
Британское МИД призывает туристов сохранять бдительность и следить за рекомендациями, так как ситуация может меняться.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.