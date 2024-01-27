Пилот, выложивший в TikTok видео, раскрыл хитрость для тех, кто хочет минимизировать время, проведенное в очередях при посадке на самолет. Советует не вставать в очередь, если место расположено у выхода, и подождать, пока сядет большинство путешественников.
Он привел пример такого подхода, ссылаясь на практику EasyJet.
Кроме того, пилот предложил использовать приложение FlightRadar, которое отслеживает движение самолета и предоставляет информацию о его приземлении в текущем аэропорту, что также помогает избежать долгих ожиданий.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.