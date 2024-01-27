Пилот показал хитрый способ избежать стояния в огромных очередях в ожидании посадки в самолет

Хитрость от пилота: как избежать очередей при посадке на самолет

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилот, выложивший в TikTok видео, раскрыл хитрость для тех, кто хочет минимизировать время, проведенное в очередях при посадке на самолет. Советует не вставать в очередь, если место расположено у выхода, и подождать, пока сядет большинство путешественников.

Фото: Openverse by jaime.silva is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Он привел пример такого подхода, ссылаясь на практику EasyJet.

Кроме того, пилот предложил использовать приложение FlightRadar, которое отслеживает движение самолета и предоставляет информацию о его приземлении в текущем аэропорту, что также помогает избежать долгих ожиданий.