Вирусное видео на TikTok, опубликованное австралийским летчиком под ником @jimmy_nicholson, обрело популярность, где пилот разъясняет туристам странные чувства во время взлета.
Исследования показывают, что 10-40% населения испытывают страх перед полетами. Пилот выделяет два момента, вызывающих тревогу у пассажиров: первый — на этапе разгона, когда самолет достигает безопасной высоты, и второй — на этапе перехода от скорости взлета к скорости подъема.
Он объяснил, что подобные ощущения связаны с изменением скорости и наклоном носа самолета. Также он рекомендует выбирать места у крыльев и дает советы по смягчению эффекта во время турбулентности.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.