Пилот объяснил, почему пассажирам иногда кажется, что самолет падает

Пилот объяснил: почему взлет и подъем на самолете могут вызывать тревожные ощущения

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вирусное видео на TikTok, опубликованное австралийским летчиком под ником @jimmy_nicholson, обрело популярность, где пилот разъясняет туристам странные чувства во время взлета.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Исследования показывают, что 10-40% населения испытывают страх перед полетами. Пилот выделяет два момента, вызывающих тревогу у пассажиров: первый — на этапе разгона, когда самолет достигает безопасной высоты, и второй — на этапе перехода от скорости взлета к скорости подъема.

Он объяснил, что подобные ощущения связаны с изменением скорости и наклоном носа самолета. Также он рекомендует выбирать места у крыльев и дает советы по смягчению эффекта во время турбулентности.