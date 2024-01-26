Гендиректор организации "Задержанные в Дубае" и эксперт по правовым вопросам из ОАЭ, Радха Стирлинг, предупреждает туристов о рисках "покачивания правами" в Дубае.
Стандартная практика подачи упреждающих заявлений в полицию создает простор для злоупотреблений, где нарушители порядка могут манипулировать системой в свою пользу.
Она приводит пример 75-летнего туриста, который после того, как попросил соседей не шуметь в канун Нового года, оказался в тюрьме из-за поданных против него ложных обвинений.
Специалист призывает к существенным законодательным изменениям и предостерегает туристов о возможных опасностях судебных процессов в Дубае.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.