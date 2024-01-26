Ловушки Дубая: как невинный турист может оказаться в тюрьме

Туристам рассказали, как легко можно угодить в тюрьму в Дубае, будучи совсем невиновным

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гендиректор организации "Задержанные в Дубае" и эксперт по правовым вопросам из ОАЭ, Радха Стирлинг, предупреждает туристов о рисках "покачивания правами" в Дубае.

Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0

Стандартная практика подачи упреждающих заявлений в полицию создает простор для злоупотреблений, где нарушители порядка могут манипулировать системой в свою пользу.

Она приводит пример 75-летнего туриста, который после того, как попросил соседей не шуметь в канун Нового года, оказался в тюрьме из-за поданных против него ложных обвинений.

Специалист призывает к существенным законодательным изменениям и предостерегает туристов о возможных опасностях судебных процессов в Дубае.