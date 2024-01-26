Немецкие travel-блогеры рассказали о распространенном стереотипе в европейском сообществе, согласно которому россияне воспринимаются как люди с финансовыми трудностями.
Они выделили три основные причины этого представления. Первая причина связана с жалобами российских туристов на высокие цены в Европе, не учитывая курс евро и средние доходы.
Вторая причина заключается в популярности "вторички" среди россиян, что создает впечатление предпочтения б/у товаров из-за нехватки средств.
Третья причина связана с низкими зарплатами российских эмигрантов в Европе, что усиливает стереотип о бедности россиян и вызывает недовольство среди местных жителей.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.