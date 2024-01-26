Названа самая популярная у россиян страна для отдыха в январе 2024 года

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ОАЭ стали самой популярной страной у туристов из РФ в январе 2024 года

1:24
Туризм

Объединенные Арабские Эмираты стали самым востребованным направлением у российских путешественников по итогам января 2024 года. Об этом "Ленте.ру" сообщили сотрудники сервиса бронирования отелей МТС Travel.

ОАЭ стали самой популярной страной у туристов из РФ в январе 2024 года
Фото: tourweek.ru

ОАЭ обошли другие направления, завоевав 17,5% популярности у соотечественников. Зима в ОАЭ является туристическим сезоном из-за благоприятного климата. Средняя температура варьируется от +20 до +30 градусов Цельсия, что делает курорт идеальным для тех, кто ищет теплое место на зимний период. Здесь можно насладиться солнцем и пляжами даже в декабре и январе. ОАЭ предлагает широкий выбор магазинов и торговых центров, где путешественники могут предаться шопингу. Зимой здесь проходят сезонные скидки и распродажи, что делает его отличным местом для шопоголиков. Благодаря отсутствию налогов на товары, путешественники могут приобрести продукцию по более низким ценам.

Таиланд находится на второй позиции, привлекая 15% от общего числа россиян, путешествующих за рубеж. Турция удержала третье место с долей в 14% от общего числа туристов. При этом Египет и Китай также продемонстрировали значительный спрос среди россиян, заняв четвертое и пятое места с долями в 10% и 8% соответственно.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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