Туристический поток из КНР в РФ может вырасти на 10-15% в 2024 году

Турпоток из Китая в Россию может увеличиться на 10-15% в 2024 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в 2024 году поток туристов из Китая в Россию может увеличиться на 10-15%, в основном в приграничных регионах страны.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Она подчеркнула, что рост будет особенно заметен в таких регионах, как Амурская область, Хабаровский край и Приморье. В настоящее время Приморский край принимает 80% всего въездного китайского потока, и ожидается, что прирост составит приблизительно 10-15%, что является довольно осторожным прогнозом. АТОР оценивает, что в 2023 году в России побывали около 200 тыс. китайских туристов, и к 2024 году это число может увеличиться до 300 тыс.

Первая группа китайских туристов прибыла в Россию в соответствии с соглашением о групповом безвизовом обмене 10 августа 2023 года. Это соглашение позволяет организованным группам от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Однако Ломидзе отметила, что восстановление туристического потока еще предстоит.